Москва, 28 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Жители России должны быть достойны подвига своих отцов, дедов и прадедов, совершенных теми во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей.

РИА Новости/Анатолий Гаранин

«Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига», — отметил глава государства.

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