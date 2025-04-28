Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Среди российских парламентариев будет больше ветеранов военной спецоперации на Украине, в том числе благодаря кадровым программам, разработанным для героев. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Уверен, что таких парламентариев, депутатов будет все больше благодаря федеральной программе «Время героев». И, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что ветераны спецоперации являются надежными, ответственными и принципиальными людьми, и это подтверждают их реальные дела.

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