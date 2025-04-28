Киев, 28 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Бойцы украинских формирований на фоне наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения считают, что для них настал наиболее мрачный момент в конфликте. Об этом сообщило британское издание The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Самый мрачный момент за весь конфликт наступил именно сейчас», — заявил в беседе с изданием один из разведчиков украинской армии.

По его словам, такая же ситуация складывается и на других участках фронта, где Вооруженные силы России усиливают давление и ведут стягивание сил для захвата определенных целей.

Украинский военный также пожаловался на дефицит личного состава, назвав нехватку живой силы причиной сдачи Киевом ранее занятых рубежей. Разведчик добавил, что он является сторонником прекращения огня не для удержания территорий, а для сохранения жизней своих сослуживцев.

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