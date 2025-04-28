Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Необходимо определить единые стандарты поддержки участников спецоперации с использованием лучших региональных практик. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны», — рассказал он в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

Российский лидер также поручил парламентариям, кабмину РФ и фонду «Защитники Отечества» проводить постоянную работу над расширением социальной защиты бойцов СВО и их семей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961907" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин «Весь парламентский корпус, на всех уровнях, достойно отвечает на вызовы времени»

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