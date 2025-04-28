Курск, 28 апреля, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС России с августа обнаружили и обезвредили свыше 2770 боеприпасов на территории Курской области. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«C августа прошлого года пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили более 2770 боеприпасов на свыше 40 га», — сказано в сообщении МЧС.

Уточняется, что в зону сплошного разминирования вошли 122 освобожденных населенных пункта региона. Сотрудники МЧС проверяют жилые дома, хозяйственные постройки, огороды и лесополосы.

«Боеприпасов очень много, в одном жилом доме можно обнаружить сотни различных опасных находок. Часто в подвалах находим скрытые растяжки, в огородах — минные поля. Все боеприпасы производства стран НАТО», — уточнил командир сводного пиротехнического отряда МЧС России с позывным Пилат.

В МЧС добавили, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратился к главе МЧС РФ Александру Куренкову с просьбой отправить в регион дополнительные отряды саперов.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск, которые потеряли на этом направлении в общей сложности свыше 76 тыс. военных.

Как передавало ИА Регнум, инженерные войска ВС России 15 марта приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских войск. Минобороны РФ отметило, что специалистам предстоит большой объем работы. Отмечается, что спасатели обезвреживают опасные предметы с помощью контролируемого подрыва, соблюдая меры безопасности.