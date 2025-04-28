Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Политическая, общественная и правовая системы в России работают эффективно в условиях внешнего давления. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мы видим, что наши политическая, общественная, правовая системы эффективно работают, в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность», — рассказал он в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961904" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании

Российский лидер добавил, что все ветви власти РФ действуют в согласии друг с другом, а главным залогом прочности и надежности является самостоятельный выбор и доверие россиян.

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