Путин оценил работу политической, общественной и правовой систем России
Путин: политическая, общественная и правовая системы России работают эффективно
Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Политическая, общественная и правовая системы в России работают эффективно в условиях внешнего давления. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
«Мы видим, что наши политическая, общественная, правовая системы эффективно работают, в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывают свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность», — рассказал он в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании
Российский лидер добавил, что все ветви власти РФ действуют в согласии друг с другом, а главным залогом прочности и надежности является самостоятельный выбор и доверие россиян.
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