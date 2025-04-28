Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Обеспечение потребностей военной спецоперации на Украине, а также поддержка Вооруженных сил РФ остается приоритетом для российских парламентариев. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Он выступил на заседании Совета законодателей Федеральном Собрании в Санкт-Петербурге, поздравил собравшихся с Днем российского парламентаризма и поблагодарил за работу. Глава государства отметил, что парламентарии многое делают для победы, в том числе помогают участникам и ветеранами спецоперации, многие сами пошли на фронт.

«Знаю и то, что безусловным приоритетом для вас остаётся обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, Армии и Флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской и профессиональной ответственности», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что весь российский парламент достойно отвечает на вызовы времени на всех направлениях.

Как передавало ИА Регнум, Путин на заседании также поручил парламентариям, правительству РФ и фонду «Защитники Отечества» выработать единые стандарты поддержки бойцов спецоперации, используя лучшие практики, применяемые в регионах. Он также отметил важность постоянного расширения социальной защиты участников СВО и их семей.

Ранее российских лидер назвал нравственным долгом для всех уровней власти помогать участникам спецоперации и членам их семей. Он отметил важность проявления благодарности и уважения к защитникам Отечества.