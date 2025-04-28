Москва, 28 апреля, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Все ветви российской власти действуют в согласии друг с другом. Об этом 28 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент РФ обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы, касающиеся обеспечения внутренней стабильности страны. Глава государства назвал их условием для устойчивого поступательного развития России по целому ряду направлений.

В декабре 2024 года Путин отмечал, что властям РФ нужно каждый свой шаг сверять с мнением людей. Российский лидер уточнил, что именно человек, а также благополучие и достаток российских семей стоят в центре планов властей страны.

В начале августа прошлого года президент РФ заявил, что все ветви власти в стране должны действовать так, чтобы, прежде всего, обеспечить интересы россиян. Он уточнил, что власть должна обеспечивать политические, социальные и экономические права граждан.

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