Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Принципы народовластия помогают укреплять Россию. Об этом 28 апреля заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Глава государства поздравил граждан России с Днем парламентаризма.

«Это значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности и важность вашей работы для современного этапа развития страны. И, конечно, фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают нам вместе укреплять страну», — заявил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961901" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании

Народовластие помогает России уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей, подчеркнул глава государства.

День парламентаризма отмечался 27 апреля. Он установлен указом президента России в 2012 году. В этот день в 1906 году начала работать Государственная дума.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с лидерами парламентских партий в декабре Путин назвал Конституцию живым организмом. После поправок 2020 года в Конституции усилилась роль парламента. При этом внесенные поправки повысили ответственность Федерального собрания, подчеркнул глава государства.