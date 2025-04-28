Москва, 28 апреля, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Все необходимое для продолжения спецоперации на территории Украины обеспечивается в полном объеме. Об этом 28 апреля заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно», — рассказал он в ходе марафона «Знание. Первые».

По его словам, основными приоритетами являются обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году почти все предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнили гособоронзаказ в полном объеме, и даже с опережением графика. По словам президента РФ Владимира Путина, войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов, а также более 1,5 млн беспилотников разных типов.

Российский лидер также назвал приоритетом для российских парламентариев обеспечение потребностей СВО, поддержку оборонной промышленности, а также армии и флота РФ. Он также поручил парламентариям, кабмину и фонду «Защитники Отечества» выработать единые стандарты поддержки участников спецоперации, с применением лучших региональных практик. Российский лидер также обозначил важность постоянного расширения социальной защиты бойцов СВО и их семей.

Кроме того, 21 апреля Путин заявил, что все имеющиеся льготы и льготные выплаты для бойцов спецоперации необходимо расширить на подразделения, защищающие приграничье и территории страны в целом. Затем 24 апреля Минобороны России предложило распространить единовременную выплату участникам спецоперации в 400 тыс. рублей на военнослужащих, которые были задействованы в боевых действиях в Брянской, Белгородской и Курской областях.