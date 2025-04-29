Москва, 29 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Инновационный дефибриллятор АНД-25, зарегистрированный недавно Росздравнадзором, может не только спасти множество жизней, но и стать примером успешного импортозамещения. Об этом заявил кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Покушалов.

Фото из личного архива Евгений Покушалов

По словам эксперта, регистрация и планируемый серийный выпуск дефибриллятора АНД-25 могут позитивно повлиять на развитие инфраструктуры экстренной помощи в России. «Разработка имеет потенциал не только спасти множество жизней, но и стать примером успешного импортозамещения, а также способствовать формированию культуры первой помощи в обществе», — отметил Евгений Покушалов.

Он объяснил, что внезапная остановка сердца является одной из ведущих причин смертности вне медицинских учреждений. Выживаемость в отсутствие быстрой помощи в таких случаях составляет менее 10%. Однако своевременная сердечно-легочная реанимация и применение автоматического дефибриллятора могут увеличить шанс на выживание до 30–40% и выше.

Дефибриллятор АНД-25 разработан предприятием «Ростеха» — Уральским оптико-механическим заводом им. Э. С. Яламова (УОМЗ). Он оснащен функцией автоматического анализа сердечного ритма и способен самостоятельно принимать решение о необходимости электрического разряда. Особенность модели — набор из 84 голосовых команд и визуальные подсказки на дисплее, включая фразы: «Нажмите мигающие кнопки», «Подсоедините электроды», «Начните сердечно-легочную реанимацию», «Делайте компрессии грудной клетки», «Наложите электроды, как показано», «Не касайтесь пациента», «Идет набор энергии». Как отмечает профессор Покушалов, подобные функции снижают вероятность ошибок, особенно в стрессовой ситуации, что особенно важно при оказании первой помощи непрофессионалами.

Аппарат отличается компактностью и простотой управления. Это позволяет оперативно использовать его в критических ситуациях, таких как внезапная остановка сердца. По данным Евгения Покушалова, быстрое накопление энергии дефибриллятора является ключевым фактором успешной реанимации.

Еще одним преимуществом, по словам профессора Покушалова, является упрощение обучения граждан базовым навыкам сердечно-легочной реанимации. Как отмечает эксперт, внедрение дефибрилляторов АНД-25 требует решения ряда задач. Среди них — организация регулярного технического обслуживания, замена расходных материалов (электродов, батарей) и мониторинг состояния устройств. Не менее важным вопросом является конкурентоспособность цены на АНД-25. При доступной стоимости российская разработка сможет успешно конкурировать с импортными аналогами и получить широкое распространение.

По словам кардиолога, АНД-25 подходит для оснащения машин скорой помощи, служб МЧС, санитарной авиации, а также учебных заведений и общественных пространств. В России с 1 сентября 2024 года официально разрешено использовать автоматические дефибрилляторы в общественных местах неограниченному кругу лиц. Авторы закона и медицинские эксперты считают, что установка автоматических дефибрилляторов позволит сохранить более 200 тыс. жизней в год. Опыт зарубежных стран, таких как США и Япония, показывает эффективность установки автоматических дефибрилляторов в местах массового пребывания людей.

Глобальная практика подчеркивает значимость концепции «цепочки выживания». В нее входят ранняя диагностика сердечной остановки, немедленная сердечно-легочная реанимация, ранняя дефибрилляция и квалифицированная медицинская помощь. Как полагает эксперт, АНД-25 усилит второй и третий этапы этой цепочки, тем самым значительно повысив вероятность спасения жизни.

Появление отечественной разработки способствует увеличению доступности жизненно важных устройств, а также решает задачу импортозамещения в сфере медицинского оборудования, подчеркнул Покушалов.