Москва, 28 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Взятие российской армией под контроль Каменки в Харьковской области позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу Оскола, чтобы продолжить дальнейшее наступление. Об этом 28 апреля сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Флаг России в населенном пункте Каменка в Харьковской области

Ранее в этот же день российские военные освободили село Каменка в Харьковской области. Населенный пункт находится в Изюмском районе региона.

«Освобождение Каменки позволяет расширить двуреченский плацдарм на правом берегу Оскола для развития дальнейшего наступления», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта российские бойцы группировки войск «Запад» освободили в Харьковской области село Красное Первое. В связи с этим Ганчев отметил, что ВС России расширяют зону контроля на правом берегу Оскола. Они продвигаются севернее Двуречной, и это позволяет выровнять линию фронта.

Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев 11 апреля заявил, что с начала года под контроль российской армии перешли более 330 кв. км территории и 18 населенных пунктов на изюмском направлении.