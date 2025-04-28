Москва, 28 апреля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения киевским режимом перемирия в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Отмечается, что по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, президента страны Владимира Путина из гуманитарных соображений в дни празднования 80-й годовщины Победы советской армии над немецко-фашистскими захватчиками будет объявлено перемирие и остановлены все боевые действия.

При этом российская сторона считает, что Киев должен последовать этому примеру.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ объявлял пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления Киева о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинская армия его неоднократно нарушала. По информации Минобороны РФ, за это время ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики произвели 900 атак беспилотниками квадрокоптерного типа.

Помимо этого, киевский режим в период пасхального перемирия нанес удар по Донецку, а также атаковал населенные пункты в Херсонской области — Алешки, Голую Пристань, Каховку. В селе Нечаевка Белгородской области в результате атаки FPV-дрона пострадали два ребенка ВСУ и женщина. В городе Горловке в ДНР мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны украинских формирований.