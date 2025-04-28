Москва, 28 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие», — сообщили в пресс-службе.

На это время все боевые действия останавливаются. Москва считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, подчеркнули в Кремле.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении.

Россия в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин конфликта на Украине, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 марта действовал 30-дневный мораторий на взаимное нанесение ВС РФ и украинской армией ударов по энергетическим объектам. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.

Руководствуясь гуманитарными соображениями, Путин с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля объявлял пасхальное перемирие. Российские войска на это время остановили все боевые действия. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут соблюдать пасхальное перемирие, но это обещание также было многократно нарушено.