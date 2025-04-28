Москва, 28 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Кишечник — один из важнейших органов нашего тела, и его здоровье напрямую связано с правильной работой пищеварительной системы. Многие, ощущая неприятные симптомы, используют средства для улучшения пищеварения и общего самочувствия. Одним из популярных пробиотиков для поддержки кишечника является «Энтерол» — препарат, нормализующий работу ЖКТ и борющийся с инфекциями.

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Почему так важно следить за здоровьем ЖКТ, какое значение имеют пробиотики?

Как кишечник влияет на организм?

По данным ВОЗ, более 40% людей в мире страдает от различных кишечных расстройств, но лишь треть обращается за медицинской помощью. А ведь кишечник — это не просто пищеварительная трубка, а целая экосистема, в которой обитает около 100 триллионов бактерий. Они участвуют в синтезе витаминов, поддерживают иммунитет и регулируют обмен веществ.

Основные признаки проблем

Организм всегда подает сигналы, когда что-то идет не так. Основные симптомы неблагополучия ЖКТ, которые нельзя игнорировать:

постоянные запоры или диарея могут указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК) или другие заболевания;

боли в животе, метеоризм могут свидетельствовать о дисбактериозе или воспалительных процессах;

изменения стула: кровянистые или слизистые включения, резкое изменение консистенции кала, непереваренный кал;

неприятный запах изо рта тоже может быть связан с проблемами ЖКТ;

хроническая усталость, слабость, плохое настроение (кишечник напрямую влияет на работу нервной системы через ось «кишечник — мозг»).

Чем опасны расстройства ЖКТ?

Игнорирование проблем с пищеварением может привести:

к хроническому воспалению из-за нарушения естественного защитного микробиома;

к дефициту витаминов и минералов и, как следствие, к ухудшению состояния кожи, волос, ногтей, общего самочувствия;

к повышенному риску онкологии: клинические исследования показывают, что длительные расстройства кишечника увеличивают риск колоректального рака.

Современные пробиотики и другие препараты помогут восстановить баланс микрофлоры и нормализовать работу ЖКТ, но поиск лекарств лучше вести со своим лечащим врачом после небольшого обследования, чтобы выявить точную причину недомогания.

Как поддерживать благополучие ЖКТ?

Здоровье кишечника во многом зависит от образа жизни. Соблюдение простых правил поможет предотвратить многие неприятные заболевания и улучшить качество жизни.

Добавьте в рацион больше клетчатки, кисломолочных продуктов, свежих овощей и фруктов.

Отрегулируйте питьевой режим: пейте не менее 1,5–2 литров воды в день.

Поддерживайте физическую активность: упражнения улучшают перистальтику кишечника.

Избегайте стрессов, так как хронический стресс разрушает микрофлору.

Не пренебрегайте визитами к врачу! Регулярный контроль состояния ЖКТ и своевременное лечение помогут избежать серьезных осложнений.

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