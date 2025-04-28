Москва, 28 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Россия гордится подвигом тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на просветительском марафоне общества «Знание».

Кирилл Брага/РИА Новости

«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — заявил Мишустин.

Он назвал Великую Отечественную войну серьезнейшим испытанием, затронувшим практически каждую семью СССР. Война унесла жизни десятков миллионов человек.

«Одолеть нацизм, чтобы будущие поколения жили в свободной стране, удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа наших людей, их сплоченности перед лицом общего врага», — отметил Мишустин.