Мишустин заявил, что Россия гордится подвигом защитников страны в годы ВОВ
Москва, 28 апреля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Россия гордится подвигом тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал Родину. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на просветительском марафоне общества «Знание».
«Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость нашей Родины. Они настоящие герои, чья отвага, преданность делу вдохновляют нас и сегодня», — заявил Мишустин.
Он назвал Великую Отечественную войну серьезнейшим испытанием, затронувшим практически каждую семью СССР. Война унесла жизни десятков миллионов человек.
«Одолеть нацизм, чтобы будущие поколения жили в свободной стране, удалось именно благодаря мужеству и стойкости духа наших людей, их сплоченности перед лицом общего врага», — отметил Мишустин.