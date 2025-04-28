Москва, 28 апреля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Министерству просвещения и Министерству труда РФ во время разработки новой системы оплаты труда необходимо обратить внимание на зарплаты молодых учителей, которые сейчас в стране ниже, чем у доставщиков пиццы в Москве. Об этом 28 апреля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания Совета законодателей.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тыс., а молодой учитель — 25–30 тыс. рублей», — уточнила она во время выступления на заседании Совета законодателей, трансляция которого велась на сайте Госдумы РФ.

Матвиенко подчеркнула, что низкие зарплаты негативно влияют и на демографию.

«Зарплата молодого учителя <… > — она очень низкая. <…> Поэтому, на мой взгляд, министерствам просвещения и труда при разработке новой системы оплаты труда надо обратить на это внимание. Зарплата молодого учителя не просто неконкурентная, на нее невозможно содержать семью. Мы же говорим еще о демографии. Это все взаимосвязано», — пояснила она.

Матвиенко добавила, что по данным Минпросвещения, конкурс в педагогические вузы растет, при этом нет информации о том, сколько молодых специалистов идут работать в школы и остаются там после года работы. Также председатель СФ отметила, что знакома со статистикой, которая показывает, что ежегодно из 1,1 млн выпускников педагогических вузов в школы идут только 40%.

В начале апреля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае в ряде российских регионов правительство готовится начать тестирование новой системы оплаты труда учителей и медиков. Так, тестирование выплат учителям пройдет в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях, врачам — в Якутии, Курганской и Липецкой областях.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября прошлого года президент России Владимир Путин сообщил, что в 2025 году ряд регионов РФ опробует более справедливую модель системы оплаты труда бюджетников. К 2027 году планируется распространить её на всех сотрудников бюджетной сферы.

29 февраля Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда бюджетников. Он подчеркнул, что нужно повышать доходы специалистов, которые работают в этой сфере.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 5 марта дал поручение профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молодых медработников и педагогов в рамках уже существующих федеральных гарантий.