Киев, 28 апреля, 2025, 14:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились истребителя Су-27 во время отражения атаки российских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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«Утром 28 апреля 2025 года во время выполнения комплексного боевого задания <…> был потерян истребитель Су-27 воздушных сил», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что в данный момент ведется выяснение причин потери истребителя. Пилот смог катапультироваться, его госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, 13 апреля силы противовоздушной обороны армии России сбили истребитель F-16 украинской армии. Также были сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 207 дронов противника.

За неделю с 22 по 28 марта российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29. За этот период также удалось ликвидировать 27 управляемых авиационных бомб JDAM, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 1160 беспилотников самолетного типа.