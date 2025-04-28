Салехард, 28 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» представила проект автономного обустройства месторождений в северных широтах с применением мобильных комплексов и полимерно-армированных трубопроводов. Его реализация позволит транспортировать нефть со скважин Русско-Реченского месторождения на мобильный приемо-сдаточный пункт Тагульского месторождения «РН-Ванкор» (входит в «Роснефть»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» разработала проект мобильных комплексов для месторождений севера

Проект разработали специалисты самарского научного института совместно со специалистами «Кынско-Часельское нефтегаз» и газового блока компании. Применение таких комплексов оптимизирует затраты, сроки запуска месторождения в эксплуатацию, а также сокращает объемы строительно-монтажных работ на площадке.

Все объекты проекта мобильны. Здания и сооружения устанавливаются на специальной раме и не требуют заглубленного фундамента, что важно в условиях севера. Эстакады инженерных коммуникации также монтируются из готовых модулей заводской поставки. Инфраструктуру комплексов соединяет гибкий полимерно-армированный трубопровод диаметром 150 мм и длиной свыше 50 км, который прокладывается над землей на специальных геомодулях.

Проектная документация объектов обустройства, подготовки и транспортировки нефти получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Сейчас проект находится на стадии строительства, и ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.