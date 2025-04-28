Москва, 28 апреля, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Корпорация МСП разработала единое цифровое платформенное решение для международной кооперации бизнеса России и Узбекистана. Это упростит международную кооперацию МСП двух стран.

Сергей Мальгавко/ТАСС

В рамках сотрудничества обеспечена бесшовная интеграция цифровой платформы МСП.РФ и цифровой системы Online Bozor Республики Узбекистан. Это позволит малым и средним российским производственным компаниям выстраивать кооперационные связи с поставщиками и заказчиками из Узбекистана в режиме онлайн.

«Торгово-промышленные отношения России и Узбекистана поступательно развиваются, растет товарооборот. При этом у наших стран сохраняется широкий диапазон сфер для кооперации, прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, электронной торговле», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил важность создания эффективно работающих инструментов, которые будут способствовать упрощению взаимодействия между поставщиками и заказчиками. По его словам, объединение возможностей крупнейших цифровых бизнес-платформ России и Узбекистана позволит создать единую онлайн-экосистему промышленной кооперации двух стран.

В рамках сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на МСП.РФ российские предприниматели получают доступ к пулу товаров и услуг, а также заказов от узбекистанских компаний, прошедших специальную верификацию. Наиболее востребованными позициями являются текстильная и строительная продукция, а также товары агропромышленного комплекса.

«Интеграция открывает новые горизонты для сотрудничества между предпринимателями Узбекистана и России. Мы уверены, что она станет мощным импульсом для расширения производственной кооперации, реализации новых совместных проектов», — отметил министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Ботир Захидов.

Он добавил, что региональным управлениям министерства занятости и сокращения бедности Узбекистана дана команда проводить отбор и модерировать узбекистанские компании для размещения их в Реестре промышленных компаний МСП.РФ.

Как пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич создание новых кооперационных цепочек с участием российских МСП — одно из приоритетных направлений работы Корпорации.

«Мы получаем большое количество запросов от иностранных компаний на поиск партнеров для сотрудничества и инвестиций в России. Сервис «Производственная кооперация и сбыт» на МСП.РФ помогает предпринимателям находить проверенных поставщиков и покупателей из разных стран, устанавливать с ними контакт и начинать работу», — сообщил Александр Исаевич в ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

По словам генерального директора Корпорации МСП, на сегодняшний день там размещено более 1800 запросов от почти 100 иностранных компаний из 14 стран, более 70 — из стран СНГ, в том числе из Узбекистана. С использованием сервиса субъектами МСП уже заключено более 1,5 тысячи сделок.

Интеграция сервиса «Производственная кооперация и сбыт» Цифровой платформы МСП.РФ с узбекистанской цифровой системой Online Bozor стала результатом договоренностей, достигнутых по итогам 24-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, а также «дорожной карты» по увеличению товарооборота между двумя странами.