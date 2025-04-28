Ватикан, 28 апреля, 2025, 14:03 — ИА Регнум. Кардиналы католической церкви соберутся в Ватикане на конклав для избрания нового папы римского 7 мая. Об этом 28 апреля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Giuseppe Ciccia/Zuma/TASS

«Дата была определена на закрытом собрании кардиналов в Ватикане, первом после похорон папы Франциска в субботу», — говорится в материале.

По информации издания, официальное объявление о начале конклава будет сделано в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Похороны понтифика прошли 26 апреля. На них собрались около 200 тыс. человек.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 27 апреля рассказал, что на пост папы римского претендуют и сторонники сохранения традиций, и реформаторы. По его оценке, шансы на победу примерно одинаковые у обеих сторон.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в беседе с ИА Регнум заявил, что на престол папы римского претендуют два основных кандидата: глава дипломатии и бюрократического аппарата Ватикана кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, который был посланником понтифика по урегулированию конфликта на Украине. Оба они хорошо относятся к России, хотя их нельзя назвать пророссийскими.