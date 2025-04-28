Москва, 28 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Российская сторона считает двумя необходимыми для разрешения конфликта на Украине условиями нейтральный, внеблоковый статус этой страны и преодоление последствий правления там неонацистского режима. Об этом 28 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД отметил, что позиция России по урегулированию украинского кризиса хорошо известна.

По словам Лаврова, одной из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования на Украине является невступление Киева в НАТО, а также подтверждение им нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с декларацией о государственном суверенитете Украины от 1990 года.

«Вторая — это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского — языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия», — заявил он в интервью бразильской газете O Globo.

Министр также назвал в числе необходимых условий отмену антироссийских санкций и международное признание принадлежности к РФ Крыма, а также Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, Москва намерена получить надежные гарантии от угроз, которые исходят от НАТО, ЕС и «отдельных государств-членов на наших западных границах», добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться вступления Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Спецпредставитель главы Белого дома Кит Келлог позднее также заявил, что Украина не станет членом НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля заявил, что причинами конфликта на Украине стали разрушение экономики и национализм. Глава республики подчеркнул, что с национализмом нужно быть очень осторожными, так как именно он привел к таким трагедиям, как сожжение Дома профсоюзов в Одессе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 апреля, что на данный момент переговоры по урегулированию украинского кризиса продолжаются, а потому говорить об условиях возможного мирного соглашения еще рано. По словам представителя Кремля, многое в позиции президента США совпадает с позицией Москвы.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Помимо этого, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.