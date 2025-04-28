Вашингтон, 28 апреля, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Причиной авиакатастрофы в Вашингтоне, когда в январе столкнулись военный вертолет Black Hawk и пассажирский самолет Bombardier CRJ700, могли стать ошибки пилотов вертолета и диспетчера аэропорта. К такому выводу пришла газета The New York Times (NYT).

Global Look Press/Petty Officer 1st Class Brandon/Keystone Press Agency

Издание изучило открытые материалы по происшествию и опросило более 50 экспертов и должностных лиц. В статье отметили, что многоуровневая система безопасности рассчитана на предотвращение катастрофы в случае ошибок, но в этот раз произошло сразу несколько трагических случайностей.

Журналисты установили, что на Black Hawk отключили функцию, которая позволила бы диспетчерам лучше отслеживать вертолет. Военные действовали по протоколу при секретной перевозке высокопоставленного правительственного чиновника. Ряд экспертов полагает, что этот шаг лишил борт одной из мер безопасности.

При этом вертолет летел гораздо выше, чем ему полагалось. Кроме того, диспетчер вашингтонского аэропорта предупредил вертолет об опасности столкновения, но не дал четких указаний, как его предотвратить, и разрешил пилотам взять навигацию на себя. Кроме того, рация на борту работала с помехами, и пилоты могли не услышать часть команд.

«Black Hawk не только летел слишком высоко, но и в последние секунды перед катастрофой его пилот не прислушался к указанию своего второго пилота, армейского летного инструктора, изменить курс», — говорится в статье, опубликованной 27 апреля.

Авторы материала отметили, что катастрофа в Вашингтоне произошла на фоне системных недостатков в авиации США. В отрасли нехватка диспетчеров. До сих пор остается неясным, почему работу с движением вертолетов и коммерческим движением на взлетно-посадочной полосе выполнял один диспетчер, хотя их должно было быть двое. Официальное расследование трагедии продолжается, официальных комментариев по этому делу не дают.

Как передавало ИА Регнум, столкновение Black Hawk и Bombardier CRJ700 произошло 29 января. Погибли все 64 человека, находившиеся на борту самолета и трое пилотов вертолета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной столкновения могло стать превышение допустимой высоты полета вертолетом. В аварии в том числе погибли чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, работавшие в США тренерами.