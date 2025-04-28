Москва, 28 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Международный проект «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в формате открытого диалога стартовал 28 апреля в Национальном центре «Россия».

Пресс-служба Национального центра «Россия»

«Впервые мы проводим такое открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей», — выступил на церемонии открытия замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Отмечается, что в рамках проекта было получено порядка 700 эссе с идеями глобальных проектов из более чем 100 стран.

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Мероприятия пройдут с 28 по 30 апреля, в них примут участие международные эксперты из аналитических центров, институтов развития, деловых объединений и молодежных организаций, а также представители науки и СМИ.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Национального центра «Россия» осмотрел представленную экспозицию «Путешествие по России» с главными достижениями и инновационными разработками со всей страны. Он также отмечал, что задачами Национального центра станут сбережение и продвижение исторической памяти, духовности и традиций россиян. Филиалы НЦ «Россия» будут созданы в российских регионах.