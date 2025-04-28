Москва, 28 апреля, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Адвокат Денис Саушкин заявил, что намерен обжаловать обвинительный приговор, вынесенный 28 апреля бывшему заместителю главы Минцифры РФ Максиму Паршину по делу о получении взятки в размере 3,7 млн рублей.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Бывший заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин

Также защита обжалует обвинительный приговор другому фигуранту дела — бывшему гендиректору компании «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову.

«В ходе процесса подсудимые не признавали вину, поясняли, почему это происходило. Защита, естественно, не согласна с этим приговором, мы будем это обжаловать», — заявил Саушкин журналистам.

Адвокат отметил, что в ходе прений в суде защита просила полностью оправдать Паршина и Моносова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Хамовнический суд Москвы приговорил Паршина к девяти годам колонии строгого режима. Он лишен классного чина и ему запрещено занимать государственные должности и должности в органах местного самоуправления на протяжении шести лет.

Суд установил, что Паршин получил в 2023 году от Моносова взятку в размере 3,7 млн рублей. Банкноты находились в переданной чиновнику папке. Моносов передал Паршину деньги за выделение гранта «Бюджетным и финансовым технологиям», которые специализировались на разработке IT-решений. В момент передачи папки Паршина и Моносова задержали с поличным.

Как утверждал Моносов, на встрече с Паршиным он перепутал папки. По его словам, в одной из папок у него были деньги для покупки жене браслета Cartier, а в другой — документы, которые он хотел передать Паршину.