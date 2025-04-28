Москва, 28 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Награждение победителей премии «Компания | Персона года» состоялось в Москве. Мероприятие прошло под знаком поэтического вечера Сергея Есенина.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года»

Вечер был наполнен духом есенинской поэзии, и даже картины, представленные художником, дизайнером и скульптором, основательницей бренда Lia Manzoni, отражали уникальный поэтический настрой.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года»

«Ко всем проектам я подхожу, досконально изучая тему, в каждый вкладываю душу, как Сергей Есенин, и своё видение того или иного образа. К одному из проектов у меня особое отношение. Это ставшие уже достаточно известными авторские шелковые одуванчики, которые выступают не только как самостоятельный арт-объект, но и органично вписываются в состав других композиций», — отметила Lia Manzoni.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Lia Manzoni, основательница бренда

Выходящие на сцену лауреаты цитировали произведения поэта и делились своими историями успеха.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Ольга Мороз, основатель одноименной клиники эстетической медицины, член экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей правительства Москвы

В номинации «Бренд культурно-исторического наследия» победил Музей Есенина. «Этот год для нас богат на памятные даты. Главная из них — 100 лет со Дня памяти Сергея Есенина и 130 лет со дня его рождения», — отметил директор Московского государственного музея С. А. Есенина Олег Робинов.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Олег Робинов, директор Московского музея Есенина, и Мария Магронт, советник президента Группы «ГУТА», член ученого совета Музея Есенина

Он добавил, что музей запланировал много мероприятий, в том числе с партнерами, а также обновление экспозиции на двух площадках в Москве. По его словам, музей также готовит две постоянные экспозиции, посвященные участию Есенина в событиях Первой мировой войны, и экспозицию, посвященную сыну Сергея Александровича Константину Есенину. «В наших планах — рассказать о том, как творчество Сергея Есенина помогало победить в Великой Отечественной войне, о последних днях Есенина, его смерти», — сказал Робинов.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер»

В номинации «Медицина» победа досталась академику РАН, д. н. м., главному внештатному специалисту-нейрохирургу Минздрава Владимиру Крылову. «В условиях быстро меняющегося мира, когда на первый план выходят инновации и новые подходы, особенно важно отмечать тех, кто не только добивается успеха в своей области, но и стремится к улучшению жизни людей», — сказал Крылов.

Он подчеркнул, что медицина — это призвание, врачи каждый день сталкиваются с вызовами, которые требуют не только профессионализма, но и человечности. «Мы работаем с пациентами, которые доверяют нам свои жизни и здоровье. И именно это доверие вдохновляет нас на постоянное совершенствование наших знаний и навыков», — отметил Крылов.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Алексей Савин, руководитель департамента цифрового и карточного бизнеса банка ВБРР

В номинации «Банковский продукт «Семейный банк» победил Всероссийский банк развития регионов. «Полагаю, что в ближайшие год-два на банковском рынке появится очень много интересных проектов в сфере семейного банкинга. Такие продукты дают возможность эффективного управления совместным бюджетом, чтобы заботиться о стабильном финансовом будущем для всей семьи», — сказал руководитель департамента цифрового и карточного бизнеса банка Алексей Савин. По его словам, семейный банкинг имеет хорошие перспективы, поскольку позволяет совместить финансовые интересы разных поколений на одной платформе.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Василий Гущин, руководитель ресторанного бизнеса группы «ГУТА»

Победителями в номинации HoReCa (ресторанный бизнес) стала группа «ГУТА», представленная рестораном Savoy, рестораном Kilim на острове «Красный Октябрь» и сетью кофеен «Аленка». «Мы уверены, что ресторанный бизнес в России будет интенсивно развиваться. Все больше ценятся качественные и вкусно приготовленные блюда в красивой подаче», — отметил руководитель ресторанного бизнеса группы «ГУТА» Василий Гущин.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» Максим Иксанов, генеральный директор NEWS MEDIA HOLDING

Он пояснил, что ресторанов на рынке много и конкуренция высока, однако люди привыкают к хорошему месту и, даже попробовав кухню в других ресторанах, возвращаются к любимому.

Пресс-служба бизнес-премии «Компания | Персона года» AMF — международная сеть доставки цветов. Юлия Шумилина, представитель компании

В номинации «Услуги и сервис» победила компания АМФ — международный сервис доставки цветов. Награды также получили «НОВАТЭК», «Совкомбанк», «Биннофарм групп», РЖД, «Росатом» и другие организации.