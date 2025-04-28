Москва, 28 апреля, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Запад ввел против России порядка 30 тыс. санкций, но российская экономика смогла не только выстоять, но и продемонстрировать рост. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своей лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия — всё это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около 30 тысяч. Вопреки им, российская экономика выстояла», — подчеркнул он.

Мишустин уточнил, что для роста экономики правительство страны под руководством президента РФ Владимира Путина принимало целый комплекс действий. Премьер-министр отметил, что ВВП России растет и по темпам серьезно обгоняет показатели развитых стран.

Он добавил, что правительство России с начала года запустило 19 новых национальных проектов, восемь из которых направлены на обеспечение технологического лидерства страны.

Мишустин заявил, что новые нацпроекты нацелены на укрепление отечественной промышленной базы и наращивание выпуска наукоемкой продукции.

«Это станки, материалы и химия, продовольствие, медицина, энергетика, а также вся транспортная сфера — авиация, судо- и автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, беспилотники. Отдельное внимание уделяем и космическим технологиям», — перечислил премьер.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля заявил, что Россия научилась жить под санкциями, которые для европейских стран создают большие проблемы.

18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Позднее в тот же день Путин назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.

18 марта глава государства отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.

Путин добавил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, указал президент.