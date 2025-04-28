Москва, 28 апреля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. России должна добиться независимости в области выпуска собственного оборудования и станков за шесть лет. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что речь идет о нацпроекте по импортозамещению средств производства и автоматизации.

«И мы ставим перед собой амбициозную цель — за 6 лет повысить независимость в области выпуска такой продукции до 95%», — рассказал он на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

По словам Мишустина, без современного оборудования и инструментов не может существовать ни одна отрасль, поэтому реализация этого нацпроекта является ключевой задачей.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта Минпромторг России и Корпорация МСП запустили льготную кредитную программу для производителей малого и среднего бизнеса в сфере станкостроения и робототехники. Таким образом, заем по льготной ставке будет от 5% годовых — от 30 до 200 млн рублей.

По словам замминистра промышленности и торговли Михаила Иванова, развитие отечественного станкостроения является один из ключевых факторов обеспечения технологического суверенитета страны. Уточняется, что на сегодняшний день в России работает более 400 предприятий станкостроения и практически все они нуждаются в финансировании.