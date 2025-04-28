Москва, 28 апреля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Выпуск отечественных беспилотников в России за год увеличился в три раза. Об этом 28 апреля заявил председатель правительства Михаил Мишустин на марафоне общества «Знание».

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

«Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет: за прошлый год практически в три раза. В изготовлении участвуют свыше 600 компаний», — заявил Мишустин.

Он отметил, что отрасль продолжает активно развиваться. Во всех регионах страны планируется создавать необходимую инфраструктуру. Также планируется создать единое цифровое воздушное пространство. Расширяться будет как производство самих дронов, так и необходимых для них двигателей, навигационных систем, материалов.

«А в перспективе — внедрять в их работу искусственный интеллект. В том числе так называемый роевой, когда беспилотники действуют автономно и передают информацию между собой», — рассказал глава правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в России с 2024 года действует нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Его целью является создание условий для производства различных типов дронов и расширение области их применения во многих секторах экономики страны.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие в стране беспилотной авиации. В этой отрасли необходимо добиться технологического лидерства, подчеркнул глава государства. Он призвал уделить особое внимание подготовке кадров и созданию в регионах соответствующей инфраструктуры.