Вашингтон, 28 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Массовое производство Россией сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160М окажет большое влияние на ход конфликта на Украине, так как киевский режим ничего не может им противопоставить. Об этом говорится в статье американского журнала The National Interest (NI).

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

По данным издания, сначала российская армия скупо использовала Ту-160М в военной спецоперации, но со временем начала активно применять эти самолеты вместе со стратегическими бомбардировщиками Ту-95. Это позволяет наносить удары по целям, которые находятся за пределами прямой видимости, и подавлять любую оборону.

«После того как Ту-160М будет производиться более широко, он окажет огромное влияние на исход <конфликта> на Украине, поскольку у Украины нет эффективных мер противодействия ее бомбардировкам», — говорится в статье, опубликованной 23 апреля.

Как передавало ИА Регнум, Ту-160М является модернизированной версией разработанного в 1970-е годы советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Он может развивать скорость до 2000 км/ч. Первый его полет с новыми серийными двигателями НК-32−02 состоялся в ноябре 2020 года. Согласно открытым данным, доработки двигателя позволили сократить расход топлива примерно на 10% и увеличить максимальную дальность полета боевой машины на 1 тыс. км.

Также проект предусматривает более глубокую модернизацию самолета, эту модель назвали Ту-160М2. Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что в течение 2025 года в российскую армию поступят четыре Ту-160М.