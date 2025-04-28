Москва, 28 апреля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Кадры боевой подготовки военных Народной армии КНДР, которые принимали участие в освобождении приграничных районов Курской области от украинских формирований, опубликовало 28 апреля Министерство обороны России.

Кадр из видео

На этих кадрах запечатлено, как корейские военные учатся боевым действиям в различных ситуациях, стреляют из различных видов оружия, бросают гранаты и маршируют с песней.

При этом на касках военных Народной армии КНДР находятся георгиевские ленты.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск, которые потеряли на этом направлении в общей сложности свыше 76 тыс. бойцов. Он также отметил помощь бойцов КНДР в освобождении курского приграничья.

Путин 28 апреля поблагодарил подразделения северокорейских военных и лично лидера КНДР Ким Чен Ына в освобождении курского приграничья. Глава государства подчеркнул, что Россия будет всегда чтить героев из числа военных КНДР.