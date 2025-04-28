Москва, 28 апреля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Организаторы платформы «Русофобы» внесли еще шесть человек в список лиц, действующих против интересов России. Об этом стало известно 28 апреля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На сайте появились писатель и колумнист журнала The New Times Виктор Шендерович, блогер Максим Кац, блогер и стендап-комик Антон Устимов (все трое являются физическими лицами, признанными в РФ иностранными агентами). Кроме того, список пополнили юрист Сергей Давидис (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов), а также идеолог «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Кирющенко и американский политолог Пол Гобл.

«Сегодня мы пополнили сайт «Русофобы» прозападными пропагандистами, идеологом террористов из «Русского добровольческого корпуса», оппозиционными блогерами, американскими политологами, несмешными комиками и ведущими программ экстремиста Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, платформа «Русофобы» была создана в марте ветеранами спецоперации и патриотически настроенными гражданами. На сайте представлены фотографии людей с именами и описанием сферы деятельности, а также конкретных действий, которые стали причиной попадания в перечень. Список пополняется еженедельно.

7 апреля на портале появилась информация о руководителях абхазской «Нужной газеты», «Конгресса Ойрат-Калмыцкого народа» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ), движения «Малиновый Клин — Independent Kuban» (организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована), «Бурятского национального движения», а также «Фонда Свободная Якутия» (организация, признанная в РФ нежелательной, НКО, признанное в РФ иностранным агентом). По мнению авторов платформы, большинство из них выступают за отделение от России ее регионов.

1 июня 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с главредом ИА Регнум Мариной Ахмедовой заявила, что западная русофобия существовала всегда и заказ на нее выполняется из века в век. По ее словам, сейчас эти функции выполняют иноагенты или те, кто много лет говорил, что придерживается якобы либеральных или прозападных взглядов.