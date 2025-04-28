Москва, 28 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные освободили село Каменка в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — сообщили в ведомстве.

Каменка находится в Изюмском районе Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта российские бойцы группировки войск «Запад» освободили в Харьковской области село Красное Первое. В связи с этим глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что ВС России расширяют зону контроля на правом берегу Оскола. Они продвигаются севернее Двуречной, и это позволяет выровнять линию фронта.

Командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев 11 апреля заявил, что с начала года под контроль российской армии перешли более 330 кв. км территории и 18 населенных пунктов на изюмском направлении.