Афины , 28 апреля, 2025, 13:08 — ИА Регнум. У побережья Греции в Эгейском море впервые с 2018 года была замечена огромная луна-рыба. Об этом сообщил греческий портал Greek Reporter.

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Уточняется, что рыбаки заметили эту рыбу и сняли ее на видео у острова Самотраки на севере Греции. Затем эти кадры быстро распространились по местным социальным сетям.

При этом в последний раз указанный вид рыбы наблюдали в Греции в 2018 году, когда она была обнаружена в районе острова Закинф в Ионическом море.

Луна-рыба является самой тяжелой из ныне существующих костных рыб, и ее отдельные особи могут достигать веса до 2 тонн. При этом ширина и длина этой рыбы может доходить до 3–4 метров. Она считается одним из уязвимых видов животных.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января серферы нашли на пляже в курортном городе Кабо-Сан-Лукас в Мексике сельдяного короля — рыбу, которая по легендам мифологии Японии считается предвестником землетрясений и несчастий. Ее также называют рыбой апокалипсиса.

В марте 2019 года жительница штата США Вашингтон Кендис Вудбери нашла на пляже странную рыбу, которая оказалась редким видом змеевидных угрей. Биологи вырыли рыбу из песка и забрали ее на реабилитацию.