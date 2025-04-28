Москва, 28 апреля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. На ВДНХ прошла просветительская акция для всех, кто интересуется наукой, Арктикой и современными технологиями, «Ледокол знаний». Об этом 28 апреля рассказали в пресс-службе проекта.

Сергей Карпухин/ТАСС

На мероприятии выступили эксперты атомной отрасли. Для участников устроили интеллектуальную викторину и различные научные игры. Кроме того, во время просветительской акции по Москве впервые проехал российский электромобиль «Атом».

«Сегодня мы не просто запускаем электромобиль на улицах столицы — мы открываем новую эру технологической независимости. Каждый день, разрабатывая собственные батареи, мы закладываем фундамент для энергетически независимого, экологически чистого и высокотехнологичного будущего России», — рассказала генеральный директор ООО «РЭНЕРА» Анастасия Михайлова.

Около музея «АТОМ» на ВДНХ участникам мероприятия рассказали о процессе работы над электромобилем, его технических характеристиках и аккумуляторной батарее.

«Атом» станет первым российским серийным электромобилем-гаджетом. Это уникальный проект: помимо автомобильной платформы, мы создаем еще и цифровую, которая будет разработана на базе «Атом ОС» и будет обладать неограниченным функционалом с широкими возможностями для персонализации. Это позволит сформировать новый опыт вождения, с ориентацией на цифровые сервисы», — пояснил директор по бренду, маркетингу и связям с общественностью «Атома» Олег Вахромеев.

Акцию приурочили к 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути и 80-летию российской атомной промышленности.

Школьники, посетившие мероприятие, смогут стать участниками проекта «Ледокол знаний» и получить место в арктической экспедиции «Росатома», запланированной на лето.

«Отбор в экспедицию серьезный и проходит в несколько этапов, в которых участники должны проявить свои знания и креатив, но победа того стоит. Потому что добраться до самой вершины Земли, еще и на атомном ледоколе — это шанс, который выдается только самым талантливым и целеустремленным школьникам», — рассказал заместитель директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Он добавил, что в борьбе за место в экспедиции участвуют не только российские, но и иностранные подростки от 14 до 16 лет из 20 стран.

Онлайн-этапы проекта стартуют 5 мая. Школьники со всей страны смогут принять в них участие и прослушать вебинары, выполнить творческие задания и поучаствовать в викторине. 19 мая начнутся региональные полуфиналы, 20 июня в павильоне «АТОМ» пройдет финал, после которого уже в августе 24 победителя отправятся в настоящую арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Ранее в «Росатоме» рассказали, что в шестом сезоне международного проекта «Ледокол знаний» в два раза больше российских школьников отправятся в экспедицию к Северному полюсу. Всего в этом году в арктическую экспедицию отправятся 70 школьников: к финалистам «Ледокола знаний — 2025» присоединятся участники крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных проектов. Рейс стартует из Мурманска, путь займет четыре дня.