Киев, 28 апреля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Подольский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича в «подстрекательстве к дезертирству и организации незаконной переправки через госграницу» и приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом 28 апреля сообщил офис украинского генпрокурора.

Владимир Гердо/ТАСС

Вместе с Януковичем суд приговорил бывшего начальника его охраны Константина Кобзаря к десяти годам заключения, признав его виновным в «организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве».

По версии следствия, 24 февраля 2014 года Янукович и Кобзарь в содействии с представителями России незаконно пересекли границу Украины воздушным путем и организовали переправку за рубеж не менее 20 человек.

«Они вылетели тремя российскими военными вертолетами <…> из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск», — говорится в Telegram-канале офиса генпрокурора.

В дальнейшем Янукович, как заявили в ведомстве, отправился в Анапу, а потом — в Крым, где принял решение не возвращаться на Украину.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в феврале 2014 года произошел антиконституционный переворот. В январе 2019 года суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Кобзарь в июле 2018 года рассказал, что 22 февраля 2014 года кортеж Януковича преследовали три автобуса с вооруженными боевиками «Правого сектора» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда стало ясно, что кортеж заблокировали, украинский политик попросил помощи у ФСО России. Через 15 минут прибыли вертолеты и доставили его в Анапу.