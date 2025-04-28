Курск, 28 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. В Курской области арестовали заместителя руководителя фонда капитального ремонта региона Ольгу Минакову. Об этом 28 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Валентин Антонов/ТАСС

Во время заседания областного правительства он уточнил, что Минакову арестовали на прошлой неделе и отметил, что фигурантку обвиняют в посредничестве при передаче взятки.

Хинштейн спросил у правительства, отстранили ли арестованную чиновницу от должности, на что получил утвердительный ответ.

«Очень плохо, что такая ситуация имеет место, потому что всегда хочется надеяться, что люди, пришедшие работать в систему власти, действительно нацелены и настроены на служение людям, а не на набивание собственных карманов», — заявил врио губернатора региона.

При этом он напомнил о действующей в России презумпции невиновности и добавил, что вину Минаковой предстоит установить суду, но на время разбирательства она должна быть отстранена от должности.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля полиция задержала бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений в приграничье региона. Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который дал показания против Смирнова, также выступил ответчиком по иску.

17 марта Хинштейн заявил, что «Корпорация развития Курской области» стала так называемой корпорацией по расхищению области. Он также обратил внимание на большое количество уголовных дел, возбужденных вокруг деятельности организации.

20 марта курский суд взыскал с бывших руководителей «Корпорации развития Курской области» более 4,1 млрд рублей. Помимо физических лиц, среди фигурантов оказалось восемь юридических.