Москва, 28 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина осудили на девять лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 3,7 млн рублей. Решение принял 28 апреля Хамовнический суд Москвы.

Илья Питалев/РИА Новости Максим Паршин

«Назначить наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима», — объявила судья.

Кроме того, суд приговорил Паршина к штрафу в размере 315 млн рублей.

Предпринимателя, бывшего гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова по этому же уголовному делу приговорили к восьми с половиной годам колонии. Он также обязан выплатить 315 млн рублей штрафа.

Суд также оставил под арестом объекты недвижимости и банковские счета обоих подсудимых на сумму 200 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Паршина и Моносова задержали летом 2023 года в московском ресторане «Воронеж» в момент, когда предприниматель передавал чиновнику взятку. Деньги (3,75 млн рублей) лежали в папке. По версии следствия, Паршин обещал Моносову помочь с получением гранта.

Паршина сняли с поста замглавы Минцифры. По решению суда он был заключен под стражу. Взяткодатель Моносов также был отправлен по решению суда в СИЗО.