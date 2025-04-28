Южно-Сахалинск, 28 апреля, 2025, 12:58 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Анивском районе в южной части острова Сахалин. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее 28 апреля стало известно об обрушении моста через реку Вахрушевку в Анивском районе, когда по нему двигался экскаватор с водителем. Последний был госпитализирован в результате инцидента.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, после чего даст оценку действиям лиц, которые несут ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации моста.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля в Приморском крае временно закрыли мост через реку Большую Уссурку из-за обрушения одного из пролетов. Отмечалось, что инцидент произошел во время движения по мосту грузового автомобиля с лесоматериалом.

В октябре 2024 года грузовой автомобиль ушёл под воду при обрушении понтонного моста через реку Чулым в Красноярском крае. Водитель транспортного средства проигнорировал запрещающие знаки, в результате он вместе с пассажиром не смог выбраться из кабины.