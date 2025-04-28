Москва, 28 апреля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Телефонное мошенничество стало темой семейных разговоров у 87% россиян. Об этом заявило аналитическое агентство Vox Populi.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Телефонное мошенничество стало настолько актуальной темой, что 87% россиян признались: они обсуждали ее с близкими в последние полгода. Это указывает не только на высокую осведомленность, но и на необходимость коллективного противостояния угрозе. Люди обмениваются опытом, предупреждают друг друга, делятся советами по защите от мошенников», — говорится в результатах проведенного агентством исследования.

Отмечается, что 73% опрошенных граждан лично сталкивались с телефонным мошенничеством, а еще 20% — рассказали о произошедшем с их близкими и знакомыми. При этом мужчины чаще сталкиваются со звонками преступников, чем женщины: 75% против 71%.

«Разрыв… может указывать на то, что мужчины чаще ведут телефонные переговоры по финансовым или организационным вопросам, где подобные атаки более вероятны. Интересно, что женщины немного чаще указывали на то, что случаи мошенничества происходили с их близкими (23% против 17% у мужчин)», — добавили авторы материала.

Кроме того, согласно данным опроса, каждого второго россиянина атакуют более пяти раз за полгода. А 99% граждан признают проблему с телефонными аферами серьезной и требующей решения — через ужесточение законодательства и наказаний (73%), большее информирование о новых схемах и технические решения банков и компаний мобильной связи по фильтрации и блокировке номеров (72%). Еще 57% россиян высказались за повышение общей финансовой грамотности населения, чтобы противостоять давлению преступников.

Как передавало ИА Регнум, на 11 апреля, по данным ВТБ, самыми распространенными способами кражи средств россиян стали фишинг, социальная инженерия и NFC-клоны карт.

В первом случае гражданам предлагаются поддельные интернет-магазины с товарами по выгодной цене, где необходимо ввести личные данные, в том числе банковских карт. Во втором — фейковые сотрудники банков или службы безопасности звонят жертвам, сообщают о подозрительной активности и просят подтвердить данные карт. Еще одна распространенная схема ― изготовление виртуальных клонов карт с помощью шпионского программного обеспечения, которое позволяет удаленно управлять смартфоном.

Мошенники также создают поддельные сайты для продажи авиабилетов. Жертвы узнают об афере только в аэропорту, что дает злоумышленникам время поменять название и оформление ресурсов. В МВД отметили, что создание такого сайта занимает несколько часов, а изменение его адреса и дизайна — еще меньше времени.