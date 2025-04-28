Москва, 28 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Необоснованное увеличение цен на мясо, которое пользуется в РФ повышенным спросом в период майских праздников, является недопустимым. Об этом 28 апреля предупредила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что ведомство направило в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения сообщения, в которых указало на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, на которые в праздничные дни наблюдается повышенный спрос.

«Служба предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — говорится в сообщении на сайте ФАС.

В ведомстве также рекомендовали торговым сетям при снижении отпускных цен поставщиками мяса снижать цену на этот продукт питания для потребителей. В ФАС уточнили, что ведут постоянный анализ цен на продукты питания и высоко оценивают социально ответственное поведение торговых сетей, добровольно ограничивающих наценки на продукты.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 23 апреля заявил, что ФАС нужно предпринимать более жесткие меры для борьбы с ростом цен на продукты первой необходимости. Премьер-министр уточнил, что именно наценки посредников являются одним из основных факторов для увеличения цен, и призвал сокращать такого рода цепочки путем усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 4 апреля призвал ввести временное ограничение на экспорт мясной продукции для предотвращения роста цен на мясо в преддверии майских праздников. По его мнению, такие меры, которые должны действовать до 1 июня, позволят стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне.