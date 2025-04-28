Москва, 28 апреля, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы присутствии украинских военных в Курской области. Свое мнение он высказал 28 апреля в беседе с журналистами.

Станислав Красильников/РИА Новости Сгоревшая колонна ВСУ в освобожденном российскими войсками селе в Курской области

Ранее, 27 апреля, Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что украинские войска якобы продолжают удерживать позиции в Курской области в определенных районах.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента [Владимира Путина]», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о полном освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины, потери которых на этом направлении превысили 76 тыс. бойцов. Герасимов подчеркнул, что планы Киева по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву наступления армии России в Донбассе провалились.

Герасимов уточнил, что российские военные по поручению Верховного главнокомандующего начали создание зоны безопасности на территории Сумской области.

Президент РФ поблагодарил личный состав за участие в разгроме подразделений противника в Курской области и поздравил с успешным завершением операции. Глава государства подчеркнул, что это событие приближает полный разгром неонацистского режима.