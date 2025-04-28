Москва, 28 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Киевский режим отреагировал на переговоры между Россией и США резким наращиванием числа обстрелов гражданской инфраструктуры. Об этом 28 апреля рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — заявил он в ходе брифинга.

Дипломат уточнил, что количество прилетов с украинской стороны за это время выросло до 300 в сутки, или свыше 2 тыс. — в неделю, что примерно на четверть выше по сравнению с аналогичными еженедельными показателями в январе и феврале.

Мирошник уточнил, что в это время наиболее часто украинские формирования обстреливали гражданские сооружения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Белгородской, Херсонской, Курской и Запорожской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля один мирный житель Горловки в ДНР погиб при артиллерийском обстреле со стороны украинской армии. Еще шесть человек в результате этого были ранены.

Ранее, 20 апреля, при обстреле Горловки со стороны ВСУ получил ранения один мирный житель. Во время объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия украинские формирования девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по территории региона в общей сложности 33 боеприпаса. Все эти обстрелы произошли на горловском направлении.