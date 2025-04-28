Санкт-Петербург, 28 апреля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Роман Пименов/ТАСС

«По информации Росгидрометцентрa, с 12 до 21 часа 28 апреля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора города отметили, что в Санкт-Петербурге синоптики прогнозировали сильный западный и юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

В сообщении водителей и пешеходов призвали проявлять особую осторожность.

Ранее ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщало, что 28 апреля в городе днем ожидается +10…+12 градусов. При этом атмосферное давление будет понижаться.

Ранее, в начале апреля, в Алтайском крае в многоквартирном доме из-за ураганного ветра обрушился балкон. В результате инцидента никто не пострадал.