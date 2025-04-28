Москва, 28 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Соседи могут обратиться в суд из-за строительства глухого забора между дачными участками. Об этом 28 апреля заявил адвокат Вадим Багатурия.

Алексей Куденко/РИА Новости

Отмечается, что глухие заборы россияне могут строить либо с лицевой стороны участка, либо по согласию с соседями. В противном случае допускаются ограждения из пропускающих свет конструкций, например из сетки.

Причиной таких ограничений является соблюдение требований противопожарной и санитарной защиты, они призваны обеспечивать нормальную инсоляцию участков и защищать их от возможных подтоплений.

«И если суд установит то, что нарушение действительно имело место быть, то он возложит на соседей, которые что-то не то построили, обязательства эти постройки либо снести, либо перенести», — рассказал Багатурия в беседе с Life.ru.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко также отмечала, что забор между соседними участками не должен превышать 1,8 м. По ее словам, если ограждение не соответствует архитектурному облику территорий, собственнику могут выписать штраф. Так, в Московской области выплата составит от 3 до 4 тыс. рублей для физлиц.

Кроме того, 20 апреля юрист Надежда Локтионова напомнила россиянам об обязанности убирать скопление сухой травы и мусора на своих дачных участках. Она добавила, что штрафов от 5 до 15 тыс. рублей можно также избежать, соблюдая правила сжигания мусора и устанавливая мангалы и барбекю на расстоянии не менее пяти метров от других построек.