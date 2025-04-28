Москва, 28 апреля, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Глобальная цифровизация кратно увеличила риски мошенничества и незаконного вывода денежных средств. И жертвами преступников всё чаще становятся дети.

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Дропы — это одна из мошеннических схем, когда человек выводит и обналичивает похищенные средства. Проблемам финансовой безопасности молодежи, в том числе дропперства, посвящены тематические уроки, которые проходят на базе образовательных организаций в регионах России и зарубежных странах. Они являются одним из мероприятий Международной Олимпиады по финансовой безопасности, которая проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Один из таких уроков провел директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. Он призвал ребят не передавать свои банковские карты и данные о счетах третьим лицам. О важности повышения финансовой и правовой грамотности школьников и студентов глава Росфинмониторинга рассказал старшеклассникам московской школы № 2107 — будущим финансовым разведчикам. Это образовательное учреждение является распределительным лицеем НИУ ВШЭ.

«Мы всегда ждём молодых специалистов, которые обладают современными знаниями и навыками в области информационных технологий, финансов, экономики, международного права. Вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ готовят будущих финансовых разведчиков. Приглашаем вас стать частью этой большой семьи», — сказал Юрий Чиханчин.

Школьники задали главы Росфинмониторинга интересующие вопросы, приняли участие в тематической игре «Правда или Фейк» и решили практический кейс, побывав в роли аналитиков.

«Я стала критически относиться к информации, публикуемой в соцсетях и Telegram-канале. Не перехожу по ссылкам от неизвестных мне людей, игнорирую призывы заполнить анкету или кликнуть на изображение», — отметила одна из участниц встречи Милена К.

Международная олимпиада по финансовой безопасности является частью одноимённого движения, участниками которого стали лучшие представители 36 стран. Организатором выступила Россия, а идею объединения студентов озвучил учащийся факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто Леммерц во время встречи президента РФ Владимира Путина с финалистами III Международной Олимпиады по финбезопасности в октябре 2023 года. И глава государства её поддержал, назвав «инициативой Аугусто».

«Объединяя наши усилия, идеи и инновационные разработки, мы можем внести значительный вклад в укрепление глобальной финансовой безопасности и создать более стабильное будущее для всех. В этом и кроется особенность Международного движения по финансовой безопасности», — подчеркивал на учредительной конференции движения аспирант РУДН Ян Цзинин из Китая.

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится для школьников 8–10-х классов и студентов, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. С 2021 года её проводят Росфинмониторинг, Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ. Партнерами выступают подразделения финансовой разведки стран СНГ и образовательные организации — участники Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проект направлен на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от безопасности личности — к безопасности государства. Мероприятия Олимпиады проходят в течение всего года. В частности, это открытые уроки по финансовой безопасности в школах.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Молодёжь и дети» в России строят современные школы и кампусы, проводят научные олимпиады и творческие конкурсы, поддерживают международное молодёжное сотрудничество и развивают лучшие практики обучения.