Браззавиль, 28 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Страны Африки больше не хотят, чтобы мир оставался однополярным. Нужно создать мир на основе сотрудничества, развития и благополучия для всех народов. Об этом 28 апреля заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в интервью «Африканской инициативе».

Global Look Press/Li He/XinHua президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Напомнив, что народы Африки пережили долгие годы рабства, колониального господства и эксплуатации и вынуждены были бороться за суверенитет, он подчеркнул, что главная битва еще впереди. Речь идет об экономическом и социальном развитии.

«Нам больше не нужен однополярный мир. Мир претерпевает серьезные изменения, и я считаю, что Африка должна занять свое место наравне с другими народами, в условиях, где все народы равны и никто не доминирует над другими. Вместе мы сможем создать мир на основе сотрудничества, развития и благополучия для всех народов. Мы верим, что Африке отведено свое место», — подчеркнул Сассу-Нгессо.

Он назвал одной из сильных сторон Африки молодое население. В 2050 году на континенте будут жить более 2 млрд молодых и образованных людей. Кроме того, Африка сильна тем, что обладает огромными природными ресурсами.

«Мы верим, что если африканские лидеры и народы объединятся, как они это сделали для организации борьбы за политическое освобождение, если африканские народы объединятся для экономического и социального развития, то они будут участвовать в строительстве мира наравне с другими странами и народами, которые не приемлют чьей-либо гегемонии», — заявил Сассу-Нгессо.

Глава республики отметил, что для Африки интересно такое сотрудничество как возможное участие в БРИКС.

Касаясь темы 80-летия Победы над нацизмом, он напомнил, что военные Республики Конго будут участвовать в параде Красной площади 9 мая.

«Затем, я надеюсь, мы проведем переговоры с президентом [России] Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между нашими странами и наметить дальнейшие планы. Но важно подчеркнуть, что 9 мая станет историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм. Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», — рассказал Сассу-Нгессо.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам Запада пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения со странами мирового большинства на основе взаимного уважения. Он подчеркнул, что разрешить геополитические противоречия можно только путем конструктивного сотрудничества с опорой на принципы Устава ООН.