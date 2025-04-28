Силы ПВО сбили над Крымом дрон самолетного типа ВСУ
Москва, 28 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили в небе над Республикой Крымом беспилотник самолетного типа украинских формирований. Об этом 28 апреля сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что это произошло около 10:30 мск.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские средства ПВО ликвидировали 115 украинских дронов над территорией пять регионов РФ. Над Брянской областью было уничтожено 102 БПЛА из этого числа, девять дронов — над Крымом, два беспилотника — над территорией Курской области и еще по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.
Позднее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ночную атаку беспилотников украинской армии попыткой пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу России. Дипломат уточнил, что средства ПВО ВС России успешно блокировали ее.
В последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей интенсифицировались. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.
Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально украинские считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.