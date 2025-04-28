Москва, 28 апреля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили в небе над Республикой Крымом беспилотник самолетного типа украинских формирований. Об этом 28 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что это произошло около 10:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 апреля российские средства ПВО ликвидировали 115 украинских дронов над территорией пять регионов РФ. Над Брянской областью было уничтожено 102 БПЛА из этого числа, девять дронов — над Крымом, два беспилотника — над территорией Курской области и еще по одному над Белгородской областью и над акваторией Черного моря.

Позднее в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ночную атаку беспилотников украинской армии попыткой пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу России. Дипломат уточнил, что средства ПВО ВС России успешно блокировали ее.

В последнее время целенаправленные атаки украинских БПЛА на мирных жителей интенсифицировались. Так, 28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально украинские считает своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.