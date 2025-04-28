Браззавиль, 28 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, которые пройдут в Москве. Об этом стало известно 28 апреля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

«Мы собираемся принять участие в параде, который пройдет на Красной площади в честь Победы. <…> Важно подчеркнуть, что 9 Мая станет историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм. Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», — рассказал он в интервью агентству «Африканская инициатива».

Глава республики также отметил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки в Россию для подведения итогов двухстороннего сотрудничества и обсуждения дальнейших планов.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о намерении ряда европарламентариев от Франции приехать в Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на 9 мая в Москву также приедут руководители из более чем 20 стран.

О своей готовности посетить РФ для участия в торжественной церемонии заявили в том числе премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также на парад Победы приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.