Вашингтон, 28 апреля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Американские власти обеспокоены участием военных Народной армии КНДР в украинском конфликте. Об этом 28 апреля говорится в заявлении Госдепартамента США.

Wong Maye-E/AP/ТАСС

«Мы обеспокоены непосредственным участием КНДР в <…> [конфликте на Украине]. Размещение военных подразделений КНДР в России и любая поддержка, которую Российская Федерация предоставляет КНДР в ответ, должны прекратиться», — процитировало заявление американского Госдепа южнокорейское агентство Yonhap.

Утверждается, что подготовка российской стороной северокорейских военных якобы нарушает резолюции Совбеза ООН, запрещающие предоставление или получение помощи от Пхеньяна.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от украинских формирований, потерявших на этом направлении свыше 76 тыс. бойцов. Герасимов также указал на помощь военных КНДР в освобождении курского приграничья.

Путин 28 апреля поблагодарил подразделения северокорейских военных, принимавшие участие в разгроме украинской армии в приграничных районах Курской области. Глава государства подчеркнул, что это полностью соответствует международному праву, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР.

Президент России также лично поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за помощь военных республики в освобождении курского приграничья. Путин отметил, что российская сторона будет всегда чтить героев из числа северокорейских военных.